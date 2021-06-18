南韓文觀部共製作三款韓漫口罩，分別印有《梨泰院Class》、《取向狙擊的她》及《TEN》的漫畫角色，三部皆為韓國人氣相當高的作品。如《TEN》觀看點擊率就破1億。(摘自網路)

自疫情爆發以來，戴口罩已成人們生活常態，小小一片口罩，有設計師、圖像創作者助陣，也能是發揮軟實力的利器。如南韓總統文在寅就曾親自在國務會議，戴上印有人氣韓漫《TEN》角色的口罩，引起不小話題。

11月3日是南韓訂定的漫畫日。去年，文在寅結束國務會議時，親自示範戴上韓漫口罩，並表示在疫情下，網路漫畫呈爆炸性成長，韓漫尤為如此，在美國和日本間也獲得很高的評價。因此，南韓文化體育觀光部才特製口罩，支持韓漫產業。

南韓文觀部共製作三款韓漫口罩，分別印有《梨泰院Class》、《取向狙擊的她》及《TEN》的漫畫角色。《梨泰院Class》因改編為真人影集，成為連台灣民眾都熟知的熱門作，文觀部在推特釋出文在寅試戴照片後，即開放限量網路抽獎，藉由粉絲留言、分享，達到廣泛宣傳，讓不少台灣粉絲羨慕不已，也足見韓流趨勢。

此外，文策院最新調查報告指出，台灣民眾線上閱讀漫畫的比例已高達 53.5％，透過數位管道選購文化內容相關產品，更成新的消費趨勢。Kakao Entertainment 旗下網漫平台「KAKAO WEBTOON」，今年也瞄準台灣市場正式上線，開放台灣用戶於正版官方平台閱讀諸多曾改編為真人影視劇的熱門韓漫，如《梨泰院Class》、《如蝶翩翩》及《驅魔麵館》等50部作品。

Kakao Entertainment Taiwan 執行長吳明修表示，「台灣平台甫上線，我們會用試營運的彈性，積極根據用戶的建議調整細節，並持續更新系統。」Kakao Entertainment 旗下網漫平台去年在韓國交易額達 5300 億韓元(約台幣 140億)，每年擁有近 13000 部新作，期望在台灣成為人手必備的全方位娛樂平台。KAKAO WEBTOON 今年也將在大中華區、東南亞、美國、印度和歐洲陸續上線。