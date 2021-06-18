雲端伺服器需求增溫，且公司已陸續調漲產品價格，散熱廠-泰碩(3338)營運可望擺脫谷底，泰碩總經理梁竣興表示，公司積極改善產品組合，第2季獲利可望略優於第1季，第3季也會比第2季好，今天盤中股價強勢大漲，為一個多月來新高價。

受大陸5G基礎建設放緩及智慧型手機VC需求不如預期影響，泰碩今年上半年營運表現平平，第1季稅後盈餘為1130萬元，年減82.09%，每股盈餘為0.13元，更創下2018年第2季以來單季新低，累計前5月合併營收為19.45億元，年減9.24%。

就產品組合來看，第1季NB約佔營收52%，伺服器約佔13%，PC/AOI約佔10%，通訊約佔7%，手機約佔4%。

儘管泰碩因調整接單策略，不接毛利不佳產品，致使第2季營收仍處於低檔，但整體毛利率已見回升，泰碩初估，第2季獲利會比第1季好。

隨著第3季傳統旺季來臨，Chromebook/高階商務機種，以及伺服器需求穩定成長，且泰碩已陸續調漲產品價格，泰碩預估，下半年營運可望緩步向上。

梁竣興表示，由於公司已調漲產品價格，且近期銅價下跌，有助於降低熱管及熱板(VC)成本，毛利率可望逐季改善，第3季業績將優於第2季，下半年會比上半年好。