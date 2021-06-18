高盛將聯準會自疫情爆發以來首次升息的時間預測提前至2023年，與該美國央行決策者的最新預測一致。

不過，高盛也表示，聯準會在2023年底前升息的可能性「僅略高於50%」，隨著財政支持措施逐漸退場，一旦通膨低於預期或經濟增長急劇減速，央行的升息進程就很容易變調。

高盛表示，將聯準會首度升息的時間點預測從2024年第一季調整至2023年第三季，因為聯準會為升息設定了較低的通膨門檻。

周三聯準會負責決策制定的聯邦公開市場委員會（FOMC）一致通過，將央行基準短期借款利率維持在近零水準不變，每月1200億美元的購債計畫亦維持不變。此決議符合市場預期。

惟大多數決策官員將開始升息的時間預測從2024年提前到2023年，並預計2023年將升息兩次，調幅各為25基點。

此外，該央行將今年的整體PCE通膨預測調升至3.4%，比3月份的預測高出整整一個百分點。2022年PCE通膨預測由2%調升至2.1%，2023年通膨預測由2.1%調升為2.2%，較長期而言，通膨預測維持不變，仍為2%。

聯準會在會後聲明中仍再度重申通膨壓力是「暫時的」（transitory），長期而言，通膨率將趨向於央行設定的2%目標。