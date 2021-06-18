第三級疫情警戒下的降低出門頻率、維持低度社交活動是斷開疫情擴散的必要安全措施。因此，為了維持民生等各式需求，外送成為了家庭和商家必要的服務；因此，Uber 網際網路系統（即 Uber App）今（18）日宣布將於台北市、新北市、基隆市與桃園市推出「Connect 優快送」包裹外送服務，以無接觸方式，讓消費者能收送包裹、商家把商品送出門，藉此服務串起一個互助網絡，讓消費者、商家、多元化計程車車隊、職業駕駛都受益，一起挺過疫情考驗。即日起至6月30日止，使用「Connect 優快送」包裹外送服務，輸入【安心優快送】優惠代碼可享2趟85折優惠，每趟最高折抵40元。

Uber Connect 優快送服務使用方法。（Uber 提供／黃慧雯台北傳真）

不管是送給親友包裹、花店送花材給消費者、快送商業文件給同事或商業夥伴，或是蔬果店要送已訂購的蔬菜箱給消費者，在北北基桃的民眾如今都可以透過「Connect 優快送」把貨物送出去，起始費為80元，每公里加價15元，第5公里後每公里25元，貨物限重13公斤以下，包裹內容物不得為酒類、藥物、槍枝和危險或非法物品。使用方式如下：

一、打開 Uber App，在首頁介面選擇「包裹」，點選「寄送包裹」或「收取包裹」，輸入收件人姓名與電話之後，合作車隊即透過系統媒合、派遣合作之職業駕駛。

二、維持 「即時報價」呈現方式，讓使用者在輸入地址之後可以了解運價再確認行程。

三、為符合防疫安全措施，採用無接觸運送，可以使用信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay 等非現金支付方式，貨物需放置在後座或後車廂，並且由收件人、取件人帶著口罩自行放置與取件。職業駕駛無法提供送上門的服務。

四、可藉由「行程分享」功能，讓對方追蹤包裹抵達時間。

五、為促進有效率的運送，駕駛前往指定取件地點的行駛時間「超過 3 分鐘」或駕駛於指定取件地點等候「超過 5 分鐘」將會有40元取消費產生。

Uber 總經理楊思祥表示：「在疫情嚴重的非常時期，消費大眾和職業駕駛的生活和生計都大受衝擊，物流業者也因為外送服務大增而超出負荷。為符合社會所需，我們推出『Connect 優快送』，讓需要運送包裹的民眾和商家多一個安全運送的選擇，也為多元化計程車車隊合作夥伴及其職業駕駛爭取額外的收入機會。」

「Connect 優快送」功能即（18）日起於 Uber App 上線，根據官網說明，目前包裹可提供的運送範圍包括台北、新北、桃園、基隆地區，可跨縣市配送。服務為 24 小時運作，將由 Uber App合作車隊之駕駛將提供一般四門房車進行運送服務。若需使用相關服務，請將物品包裝於於密封的箱子或袋子中。否則駕駛可能會拒絕配送。