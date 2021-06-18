日本網球明星大坂直美因患有憂鬱症退出法國網球公開賽，接下來她的一舉一動也都非常受到外界關注，其中她先是退出了柏林草地公開賽，許多人也質疑她是否也會拒絕參加溫布頓網球公開賽以及東京奧運。

Breaking: Naomi Osaka has withdrawn from Wimbledon, her reps said in a statement.



"She is taking some personal time with friends and family. She will be ready for the Olympics and is excited to play in front of her home fans," the statement said. pic.twitter.com/W89uGWcwlk — SportsCenter (@SportsCenter) June 17, 2021

而6月18日據外電報導，大坂直美團隊正式對外聲明，表示大坂直美將不會參加本屆溫布頓網球公開賽，聲明中表示她希望能和朋友家人多一點時間相處，也將趁這段時間專心備戰奧運。

之前在大坂直美鬧出法網退賽事件後，溫布頓一方表示若她參加比賽，將不會給予她任何特權，這似乎也是在警告大坂直美必須好好面對媒體採訪，不過她宣佈退出後溫網也發出了聲明。

溫網官方對媒體表示：「每個球員都知道，我們的大門在任何時候都是敞開的，這非常重要，因此有任何問題都能和我們溝通，作為一個組織，我們一直努力去做到更好，以保護球員利益。」

另外昨天「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)也宣佈退出溫網，而且不會參加東京奧運，為網壇投下震撼彈，如今大坂直美也宣佈退出溫網，一下子草地大賽就少了男女兩大強者，可看性略為下降，好在大坂直美目前仍偏向參加奧運。

大坂直美之前對日本堅持辦奧運頗有微詞，她認為在疫情仍嚴峻情況下，日本辦奧運是非常危險的行為，但她表示自己還是很高興能參加如此大規模的體育盛宴，加上今天對外聲明，相信她會為奧運做好準備，全新的日本球后不會讓大家失望！