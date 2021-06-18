日本網球明星大坂直美因患有憂鬱症退出法國網球公開賽，接下來她的一舉一動也都非常受到外界關注，其中她先是退出了柏林草地公開賽，許多人也質疑她是否也會拒絕參加溫布頓網球公開賽以及東京奧運。
而6月18日據外電報導，大坂直美團隊正式對外聲明，表示大坂直美將不會參加本屆溫布頓網球公開賽，聲明中表示她希望能和朋友家人多一點時間相處，也將趁這段時間專心備戰奧運。
之前在大坂直美鬧出法網退賽事件後，溫布頓一方表示若她參加比賽，將不會給予她任何特權，這似乎也是在警告大坂直美必須好好面對媒體採訪，不過她宣佈退出後溫網也發出了聲明。
溫網官方對媒體表示：「每個球員都知道，我們的大門在任何時候都是敞開的，這非常重要，因此有任何問題都能和我們溝通，作為一個組織，我們一直努力去做到更好，以保護球員利益。」
另外昨天「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)也宣佈退出溫網，而且不會參加東京奧運，為網壇投下震撼彈，如今大坂直美也宣佈退出溫網，一下子草地大賽就少了男女兩大強者，可看性略為下降，好在大坂直美目前仍偏向參加奧運。
大坂直美之前對日本堅持辦奧運頗有微詞，她認為在疫情仍嚴峻情況下，日本辦奧運是非常危險的行為，但她表示自己還是很高興能參加如此大規模的體育盛宴，加上今天對外聲明，相信她會為奧運做好準備，全新的日本球后不會讓大家失望！
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