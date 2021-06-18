因應全民防疫生活需求並搶宅食經濟商機，東元餐飲集團18日宣布，旗下摩斯漢堡、Royal Host 樂雅樂餐廳、美樂食、餡老滿等餐飲品牌，即起同步擴大推出外帶優惠，民眾可視個人與家庭需求，以優惠價格將各式不同餐點外帶回家享用。

日系速食品牌摩斯漢堡力挺全民拚防疫，即日起至6月30日推出多項優惠活動，上午十點半後享200元獨享優惠：「獨享餐A」含藜麥薑燒珍珠堡+摩斯雞塊(5個)+薯條(S)+蒟蒻1杯+冰紅茶(L)，原價240-250元，「獨享餐B」為摩斯吉士漢堡(原味/辣味)+摩斯雞塊(5個)+抹茶紅豆米派1個+蒟蒻1杯+冰紅茶(L)，兩者漢堡還可更換藜麥海洋珍珠堡、藜麥杏鮑菇珍珠堡、摩斯鱈魚堡、黃金炸蝦堡，多重選擇更滿足。

摩斯早餐時段推出蕃茄吉士蛋堡+冰紅茶(L)，買2套優惠價只要100元，，漢堡還可加價15元/個升級咕咕雞堡、加價25元/個升級黃金塔塔鱈魚堡，方塊薯餅加購優惠價只要20元，指定咖啡品項任選2杯只要100元，優惠品項包含黑糖特調拿鐵咖啡(L)、黑糖蒟蒻茶歐蕾(L)、冰檸摩斯咖啡(L)、拿鐵咖啡(L)、澳式黑咖啡(M)、摩斯馥樂白(M)。

摩斯漢堡鼓勵消費者多多使用外送、外帶服務，MOS Order APP專屬餐點優惠延長至6月30日，早餐時段加碼推出咕咕雞堡+冰紅茶(L)享優惠價69元(原價85元)，多人套餐(3-5人)也有超值優惠！即日起至8月31日，透過MOS Order APP外帶訂餐，使用會員摩斯卡單筆消費滿299元加贈摩斯金點1點，訂購消費滿399元即免外送費。

日本連鎖品牌「Royal Host 樂雅樂餐廳」即日起至6月30日推出第二波外帶活動，「指定牛排主餐，全面69折！加碼買3再送1、滿799元再送日本廣島拉麵調理包」，針對小家庭的需求推出「義大利麵全面85折，雙人餐只要550元」。此外，為感謝第一線醫護警消人員的辛勞，凡外帶餐點，即贈澳洲Buderim Ginger薑汁汽水，為第一線人員加油打氣、補充滿滿能量元氣。 「Royal Host 樂雅樂餐廳」精選「沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤」、「香煎牛排干貝」、「香煎鮭魚排御膳」等多達20種以上的餐點，享有69折優惠。此外，義大利麵包含「海鮮青醬義大利麵」、「野菇雞肉義大利麵」、蔬食喜愛的「野菇鮮蔬義大利麵」享有85折優惠。最後，針對小家庭推出最低56折的「防疫雙人餐550元」，套餐包含兩道義大利麵、沙拉、兩份湯品，減輕家庭主婦每日下廚的煩惱，也提供消費者更多樣化的三餐選擇。

美樂食餐飲集團旗下日本最大連鎖食堂－Maido Ookini食堂、串家物語、幸福家推出防疫新生活優惠，「串家物語」即日起至7月31日，單人獨享串炸精選組合，外帶優惠只要159元就可享用：台灣豬肉、雞腿肉、紐西蘭牛肉串、炸蝦、章魚燒、花枝、迷你鯛魚燒、野燒竹輪、黃金麻糬燒、玉米筍、青花菜各一，原價200元，加購59元享SAPPORO啤酒乙罐。串家物語更推出鮮凍肉品食材組：內含澳洲低脂牛肉條、台灣豬後腿肉、去骨雞腿肉丁塊、花枝各200克、冷凍玉米筍、冷凍青花菜各300克，優惠價599元並免費贈食堂保冷袋乙只，居家防疫免擔心蛋白質及蔬菜來源。而幸福家外帶餐點通通8折。

Maido Ookini食堂推出3-4人超值外帶家庭餐優惠價499元，原價940元。豐富餐點有炸豬排1份、壽喜燒風豬肉煮1份、鹽烤鯖魚1份、照燒雞腿排1份、波菜兩份、原味玉子燒1份、和風茄子兩份、可樂餅兩份、白飯(中)四碗、味噌湯四碗，澎湃美食營養滿分。Maido Ookini食堂推出食堂安心食材－家庭優惠組合，即日起至6月30日優惠價399元就可以買到：鯖魚3片、鮮力蛋5顆，現碾關山一等米1包，加99元就有食堂限量保冷袋乙只，把新鮮食材通通包回家。

餡老滿宮廷菜即日起至6月30日外帶餐點通通85折，消費滿千即贈冷凍水餃－老滿餡口味10顆裝價值130元，滿2千元即送2盒以此類推，購買便當與冷凍水餃等外商品不適用此優惠。並推出外帶便當120~160元，提供腰果大蝦仁 160元、老北京罈子肉120元等，便當採預訂制，請提前一日來電預約，加購茶飲(酸梅湯/香片/烏龍茶)享優惠價30元 ，原價50元。外帶自選組合餐精選老滿招牌功夫菜．經典美味2人套餐 490元：涼菜 4選1、熱炒 7選1、餃子/麵點 9選1、贈送茶飲 2杯，以及4人套餐 990元：涼菜 7選2、熱炒 7選2、餃子/麵點 9選2、贈送茶飲 4杯。

餡老滿宮廷菜即日起與外送平台合作提供外送餐點，官網並提供多樣冷凍商品訂購，其中冷凍商品夏季特賣，餡老滿A組涼菜/麵點－老滿醬鴨、功夫椒麻雞等，B組熱炒功夫菜－老北京潭子肉、孜然羊肉等、C組羹湯－清燉牛腩湯、人蔘燉土雞等，任選2件組特賣最低下殺55折！MADO土耳其冰淇淋原價120元/杯，特價100元/杯，買三送一。