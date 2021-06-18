行政院羅秉成政委兼發言人召開線上記者會

鴻海創辦人郭台銘爭取採購BNT疫苗，向政府遞件申請，不過未有明確進展，郭台銘今(18日)上午也發出聲明希望能與蔡英文總統會面，獲得政府實際的承諾。行政院羅秉成政委兼發言人於今（18）日中午12時30分舉行記者會做出回應。羅秉成在記者會中爆出，除了鴻海永齡基金會之外，台積電也提出要洽購捐贈500萬劑BNT疫苗給政府，因此將受權永齡與台積電洽購。

鴻海集團創辦人郭台銘有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗，郭台銘今在臉書表示，端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，他盼會見總統蔡英文，當面得到回覆。對此，行政院發言人羅秉成今在記者會中表示，除永齡基金會，台積電也在6月10日提出申請，希望捐贈500萬劑BNT德國原廠疫苗，政府將發函授權台積電跟永齡基金會代表政府洽購各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。

羅秉成表示，為解決民間企業團體採購過程碰到困難及問題所在，政府將進行特殊採購安排，包括授權台積電、鴻海永齡基金會代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；交貨期則配合國際疫苗採購情況以及原廠產能共同商定；台積電、鴻海永齡基金會透過代理商洽購後捐贈給政府，將循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作。同時，政府也在德國政府協助下，持續與德國BNT原廠、代理商採購疫苗，供今後需求。

對於郭台銘今天所發出聲明，羅秉成說，該聲明有若該誤會，政府沒有技術性拖延，台康於6月1日受永齡委託提出EUA申請，衛福部於6月12日同意台康附條件許可輸入，其同意函就是能夠與原廠或代理商洽購文件。

羅秉成說明，郭台銘前天傳來訊息，BNT告知疫苗只會賣給政府，不賣給私人跟企業，政府得知鴻海捐贈政府疫苗案碰到困難需要協助，因此，政府將授權給鴻海跟台積電向德國BNT原廠或代理商洽購疫苗。

羅秉成強調，民間企業有心捐贈政府疫苗，相關議題討論都有很好默契跟共識，沒有人會阻饒、技術干擾或拖延，為協助民間企業解決困難，政府願意在緊急採購安排給予授權，非常期待鴻海永齡跟台積電採購疫苗成功。羅秉成說，台積電是在6月10日提出捐贈計畫，他並強調，台積電是自動自發，並非政府鼓勵它去買疫苗，且台積電是無條件，沒有提出保留部分疫苗等其它要求，而是完全捐贈政府運用。