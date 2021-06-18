華為的電訊設備雖遭歐美多國禁用，但市研機構DellOro Group全球市場報告顯示，華為整體電訊設備市佔率下滑至27％，但穩坐第一。此外，全球前7大供應商，佔據整個市場約80％份額。

香港經濟日報報導，DellOro Group報告統計寬頻接入、微波與光傳輸、移動核心網、無線接入網（RAN）和SP路由器等電訊設備市場，2021年首季規模年增15％。

報告顯示，2021年第一季全球前7大供應商依次為華為、諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、中興通訊、思科（Cisco）、三星（Samsung），以及Ciena。因美國禁用華為，若不計各供應商在北美銷售情形，則華為首季的收入份額將高達36％，幾乎等同於諾基亞、愛立信和中興通訊的份額總和。

2020年同期因供應鏈中斷影響部分細分市場，導致市況不佳，使2021年在低基數影響下增長明顯。北美和亞太地區的積極發展也成為帶動全球市場增長的主要原因，4G向5G的發展持續加速，不僅影響RAN投資，還刺激營運商升級其核心網和傳輸網，使整體設備市場受益。

DellOro Group分析師團隊預測，2021年全球整體電訊設備市場將增長5％至10％，高於先前預測的3％至5％。