中國國務院港澳辦副主任鄧中華今早在澳門出席全國港澳研究會年會學術研討會時表示，要以愛國者治港、愛國者治澳作為一國兩制的核心要義，永不得絲毫偏離，並就愛國者治理港澳提出6點要求，包括真心尊重和維護中國共產黨領導等。他還提醒，要注意防範台灣太陽花運動及香港非法佔中、修例風波等影響。

鄧中華就愛國者治理港澳提出6點要求：包括真心尊重和維護中國共產黨的領導，絕不攻擊抹黑中國共產黨，絕不反對、否定甚至叫囂推翻中國共產黨的領導；真心尊重和維護中國特色社會主義，絕不歪曲、挑戰、破壞、謀求改變國家的這一根本制度；真心擁護中華人民共和國對特區擁有並行使主權，絕不做出任何挑戰中央權力和基本法權威，破壞基本法在港澳有效實施的行為。

真心維護祖國統一，絕不宣揚、支持、參與「港獨」「台獨」等分裂國家的活動；真心支持建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，絕不與境外敵對勢力相勾連；真正支持港澳融入國家發展大局，絕不離間港澳與大陸的關係、阻礙港澳融入國家發展戰略、破壞港澳經濟社會健康。

他並提醒，要注意防範台灣太陽花運動及香港非法佔中、修例風波等影響，澳門要防止本地反對勢力複製反中亂港的模式，要根據實際情況，借鑑完善香港選舉制度的經驗和做法，不斷完善澳門本地選舉制度，將特區管治權掌握在愛國者手中。

全國港澳研究會在澳門舉辦2021年學術研討會，這次是年度會議首次在港澳地區舉行。研究會會長徐澤在會上致辭時也強調，必須落實愛國者治港治澳的根本原則，為特區實現良政善治。除鄧中華和徐澤外，澳門中聯辦副主任羅永綱、全國人大常委會澳門基本法委員會副主任張勇、行政法務司長張永春等均出席澳門主會場。