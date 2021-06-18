第二批24萬劑的莫德納疫苗今天抵台，下批41萬劑也將在幾天內抵台，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文表示，現在反而要開始擔心疫苗緩打潮，因為近日長輩接種AZ疫苗猝死頻傳，注射站的人潮明顯減少，但其實與他國數據相比，台灣目前高齡猝死的比例並沒有高於背景值，因此還是建議符合公費接種疫苗的人快去打。

謝宗學今在臉書發文表示，自從政府要求各縣市成立疫苗注射站，就隱約感覺到後續國外疫苗將源源不絕進入台灣，長期跟美國、日本友好的關係。六月以來，國外疫苗不斷進入台灣的態勢，效益正在逐步出現。

謝宗學指出，現在反而要開始擔心疫苗緩打潮，昨天已經傳出許多注射站的人潮明顯減少，不過，在高齡族群傳出注射疫苗後發生猝死的病例，詳細原因必須經過解剖之後，才能夠確定。目前為止高齡猝死的比例並沒有高於背景值，也沒有高於大規模施打AZ國家的發生率，因此還是建議符合公費接種條件的人，可以盡快接種疫苗。

而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也表示，根據目前英國、韓國施打AZ疫苗的經驗，顯示出接種後的死亡率與其他廠牌差不多，而台灣不分年齡接種AZ疫苗的死亡率約是百萬分之20，與各國數字相比，還在範圍之內，沒有出現危險訊號。