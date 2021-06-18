大陸《健康時報》用戶端18日報導，從5月21日以來廣東新增本土確診病例1例以來，廣東省新增本土感染人數已近200人，大陸國務院聯防聯控機制記者會資訊顯示，這次廣州發生的疫情是由最早在印度發現的B.1.617.2變異株引起。面對變異病毒毒株，迄今廣東省仍做到病毒不出省，據廣東省預防醫學會總結，從傳染病防控理論來分析，主要是傳染病防控的「三板斧」：管理傳染源，切斷傳播途徑，保護易感人群。

中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光表示。變類異病毒已經入境廣東省，主要還是因為此次來自印度的病毒傳播力度較大。但是病毒沒有在其他省分擴散，很多東南亞國家都沒有抗住壓力，紛紛陷入疫情的漩渦，所以廣東面對此次變異病毒的防控做的非常好。

曾光稱，從2003年以來，廣東的疾控力量強大，特別有一支經過流行病學嚴格培訓的專業隊伍，在大陸是一流的，他相信，廣東疫情清零僅僅是時間的問題。

廣東省預防醫學會總結這些小規模爆發疫情，已摸索出一套成熟應對辦法：

首先，利用大資料進行精準流行病學調查，對病例的密切接觸者以及密切接觸者的接觸者（簡追蹤並集中隔離，並確定重點場所和重點人群。

其次，對重點場所和重點人群（如病例所在的社區或單元樓）進行封閉管理，老百姓居家隔離，並多次進行核酸檢測，把感染者盡可能找出來。

第三，根據疫情發展形勢，進一步擴大病例搜索範圍，比方說對發現病例的社區或者所在的街道進行核酸檢測，盡快把感染者找出來，進行隔離，防止其繼續感染他人。限制人群聚集，比方說禁止堂食、關閉影院、暫停線下培訓等活動。

第四，如果覺得疫情有進一步擴散的趨勢或者謹慎起見，整個行政區全員核酸檢測，而且多次檢測。多次檢測的目的一是為了減少檢測的假陰性，二是因為感染者在不同階段核酸檢測陽性率不同，通過多次檢測可以提高發現感染者的機會。