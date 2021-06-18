「鏡頭下的防疫生活」影片徵選19日起跑，首獎獎金高達5萬元。（北市觀傳局提供）

台北市公用頻道影像徵選開跑，由於今年本土疫情嚴峻，活動也特別以「鏡頭下的防疫生活」作為主軸，邀請民眾透過鏡頭分享防疫生活，總獎金8萬5,000元，其中首獎高達5萬元，另也徵求北市社區溫暖或特色的人事物短片，徵件為明起至10月15日止。

北市有線電視公用頻道協會每年都和北市觀傳局合作推廣公用頻道，今年以「臺北城事 我們的市」為主題，推出4項系列活動，包含「公民影像製作工作坊」、「臺北市學生影展」、「影像徵選」，以及預定11月間舉行的「公用頻道成果展」。

有線電視公用頻道協會理事長王亞維說，學生影展範圍將擴大到大專院校以外，高中、國中、國小的學生也可共襄盛舉，將媒體近用權的觀念扎根到每個校園裡。觀傳局長劉奕霆則說，預定7月舉辦的「公民影像製作工作坊」，若屆時仍限制聚會人數，可能會改成線上教學。

即將開跑的「影像徵選」活動，也跟隨時事，以「鏡頭下的防疫生活」為主題，搜集從民眾眼中看出去的防疫生活新體驗，獎項包括首獎、優選及佳作，總獎金8萬5,000元，其中首獎高達5萬元。

另外，觀傳局今年也和北市都更處「台北社造咖」合作，希望民眾透過鏡頭記錄社區故事，只要是能傳遞北市社區溫暖或特色的人事物影像短片，都歡迎民眾投稿，每支投稿影片將可獲得500元禮券，2者的徵件時間皆為6月19日至10月15日止。