疫情運動中心、健身房全數關門休息，新竹市竹光國民運動中心在學員們多次詢問是否開設線上課程，近日終於嘗試邀請旗下教練直播教大家基礎肌力訓練。竹光運動中心表示，去年疫情期間曾嘗試開辦戶外課程，但今年禁止群聚，改採線上直播，未來會嘗試各類型運動課程，讓許久未能運動的民眾能活動筋骨。

為了維持場館熱度，竹光運動中心近期籌備線上課程，讓疫情只能宅在家的民眾適當的活動身體，也解解疫情的悶。竹光運動中心表示，去年疫情期間，曾開辦戶外課程，將飛輪、肌力訓練課程移到室外，開放民眾免費報名參加，未料今年疫情更加嚴峻，為免群聚，連室外課程都辦不成。

竹光運動中心表示，觀察日本疫情反反覆覆，擔心台灣也將面臨解封又開設警戒的狀況，加上不少民眾紛紛詢問：「何時才能上運動課？」竹光運動中心決定添購設備開設線上課程，初期採免費形式，讓民眾準時上線一起運動。

「考量疫情，未來線上也會變成常態。」竹光運動中心管理部經理黃志騏指出，初期先試辦，採免費體驗的方式，會事先公告課程內容與時段，民眾有時間可以一起做。此外也考量未來解除警戒，但有部分民眾對於前往場館有疑慮，若線上課程成反應不錯，可能成為常態課程。

至於課程內容，黃志騏表示，將會以運動中心所屬教練為主，初期採不用器材的運動，像是徒手肌力等課程，不太複雜，只要有一點空間就能操作。黃志騏坦言線上課程越來越多，不少學員也詢問會不會推出相關課程，目前仍在做設備的測試，預計一周後正式上線。