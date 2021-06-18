彰化有愛心企業主，霸氣購買80台全新品牌平板，送給大田中地區8所國小清寒學生，希望陪伴他們度過疫情，並透過平板小小的螢幕，大大拓展他們視野。（吳建輝攝）

18日一早平板電腦運抵學校，校長紛紛趕來要將熱騰騰全新的電腦，送到所有孩子手中。（吳建輝攝）

本土新冠肺炎疫情肆虐，教育部宣布全國學校停課採遠距線上教學，彰化許多清寒弱勢學生沒有平板可用，仍必須到校上課，或是借用學校提供的老舊平板，彰化有愛心企業主，霸氣購買80台全新品牌平板，送給大田中地區8所國小清寒學生，希望陪伴他們度過疫情，並透過平板小小的螢幕，大大拓展他們視野。

自教育部宣布停課後後，各地發起捐平板活動，不管新舊都好，要送給家裡沒有平板電腦上課的小朋友，彰化在地田統企業負責人陳俊銘，霸氣購買80台擁有10.3吋、8核心、杜比環繞喇叭，8百萬相機的品牌電腦，造福大田中區包含田中、社頭、二水就讀的清寒學子。

陳俊銘表示，自己是土生土長的二水人，因為看到媒體報導因為遠距教學，到處都在募集平板，母親囑咐他要善盡企業責任，照顧在地鄉親，早在上月就開始尋覓平板，但平價平板到處都缺貨，因此狠下心直接購買中高價位的品牌電腦，希望讓孩子有更好的上課體驗。

陳俊銘說，跟校長聊天過後，他更加篤定自己做的是對的，家中沒有平板的孩子仍必須到學校上課，或是使用民眾、老師提供捐贈的平板電腦，但可能系統、硬件老舊，因此無法有一個好的學習體驗，也感謝蕭淑芬居中協助，幫忙協調奔走聯絡學校。

蕭淑芬表示，感謝統一田統企業陳吳佩芬女士，陳俊銘董事發揮大愛，有許多弱勢家庭沒有平板電腦可以使用，校長們也都相當操心，這批平板可以說是及時雨，讓我們的孩子線上學習不間斷。