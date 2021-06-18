北農爆發18例確診，傳出未安排員工快篩，僅要求員工自行前往快篩站或醫療診所，甚至有20萬包染疫蔬果流入全聯。北農18日急開記者會澄清，全部員工都有篩檢完成，每天都有大消毒。全聯也表示，和北農人員並無直接接觸的疑慮，產地源頭也早已將蔬果包裝好，可安心購物。

北農董事長黃向羣表示，戴口罩、實名制、酒精消毒都有落實，今年5月進入三級警戒，位在萬華的第一果菜市場確實有確診，但北農都有按照檢疫措施，有框列都不會來上班，並配合機動快篩。

北農總經理翁震炘說，拍賣場的拍賣台都有安排分散，讓他們不要聚集，拍賣員都有全副武裝；起初，第一果菜市場5月11至17日有7名同仁不適，緊急安排快篩後確診，北農並採同心圓往外篩檢，衛生單位也疫調、匡列，端午節前1、2天，第一果菜市場全部217名員工全篩檢，有2位快篩陰PCR轉陽，共計9人（1警衛，8理貨員）確診。

翁震炘說，位在濱江市場的第二果菜市場4樓（營業部包裝中心），5月28日有1名員工確診，便趕忙「同心圓」匡列，到端午節時已將全部117名員工篩檢，總計9名員工確診，有確診案例發生後，每天都會內外大消毒。

翁說，5月15日進到三級警戒時，前面有一段時間讓大家害怕，平常大概1400噸的菜量，掉了2、3成本剩1000噸。

至於傳出有抽換匡列名單，翁說，有確診，衛生單位都會通知匡列，「不可能去換也不會去換」，該隔離就是要隔離，沒有所謂抽換名單事情；都在熱區採同心圓往外篩，沒有所謂篩得慢，像第一果菜市場員工很快就到剝皮寮快篩站快篩。

針對供應到全聯的蔬果，翁說，平常都是10萬到12萬包，疫情發生後平常是20萬包，最高會到30萬包；至於流程，一切都是檢測結果安全才可以進場作業，從產地就包好蔬果，到了分裝場，再放到籃子給物流車派送，隔離者不會來上班，都會由安全的同仁負責分貨。

翁還說，北農在第一果菜拍賣市場，平常日平均進出包含送貨、承銷人、拖貨工、消費者，約2萬人，假日3萬人，第二果菜市場也有1萬人；但近期疫情嚴峻，第一市場進出大概7、8000

第二市場5000人。

全聯表示，全聯和北農人員並無直接接觸的疑慮，商品透過全聯物流體系運送至門市，皆採取高規格防疫，消費者可安心購物。