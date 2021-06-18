國內疫情嚴峻直接衝擊實體宴會需求，雲朗觀光集團旗下雲品(2748)力求轉型，為滿足仍可望儀式感的新人，由台北君品酒店攜手婚顧公司「成家」，首創將宴會一條龍式服務數位線上化，在疫情影響下開展新商業模式力拚突圍，初估線上婚宴總辦理費用最多可省下75％。

今年國內疫情自5月起急遽升溫，隨著全國三級警戒持續至6月底，除了直接衝擊內需服務產業，工商活動及婚宴等宴會需求亦同步急凍。雲品初估，至少半數以上實體宴會需求直接取消，半數新人決定取消不辦婚宴。

雲品總經理丁原偉認為，受到疫情衝擊，今年實體宴會需求「應該是回不來了」。除了等待疫情後的實體宴會需求復甦，業者更需力求轉型，將星級餐飲和服務「直送到府」，搶攻微型多地外燴新型態，並規畫服務線上化，依聚會主辦人需求實現完全客製化內容。

雲品表示，此次攜手「成家」推出一條龍式線上宴會客製化服務，構想來自去年一對雙方家長均在國外、因疫情無法抵達飯店現場的新人，雖採預錄影片方式進行、過程仍感人肺腑，但總缺少互動與臨場感，進而發想以五感體驗概念設計的線上舉辦形式。

君品此次將宴會規畫結合外賣美食，推出3款每人2980元起、最低2人的線上宴會包套服務，含宴會主題企劃、線上主持、音樂規畫、美食料理、義大利進口紅白酒、線上活動設計等服務，以微型版個人外燴方式送達賓客家中，初估總辦理費用最多可省下75％。

雲品表示，面對疫情衝擊，君品酒店除將餐廳轉作外帶外送，並發揮服務彈性及反應能力，首創將宴會一條龍式服務轉為數位線上化，試圖開展全新商業模式，力拚創造營運新動能、度過疫情衝擊。