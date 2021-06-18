美國第二大汽車製造商福特汽車周四表示，第二季經調整後稅前盈餘將「超出公司預測」，且將遠優於去年同期表現，但淨利則將較去年同期「大幅下滑」。

在執行長Jim Farley周四下午於德銀全球汽車產業大會上發表演說前，福特公布最新的財務指引。

福特表示，汽車業務有所改善，是因為成本低於預期，以及有利的市場因素，此外，而車輛拍賣價格上漲，為福特信貸公司（ Ford Credi）帶來助益。

福特表示，執行長Farley將告訴與會者，自從在4月28日提供全年營運展望以來，福特的汽車業務持續改善，儘管車用晶片的供應仍然存在不確定性。

福特此前曾表示，受晶片短缺影響，預估第二季產量將減少約50%，較第一季的減少17%大幅惡化。

福特4月預估其全年調整後稅前盈餘介於55億～65億美元，其中已經納入半導體短缺造成衝擊約25億美元。該公司並預估全年調整後自由現金流介於5億～15億美元。

由於缺料導致汽車供應吃緊，進而提升了汽車價格和獲利，今年上半年汽車製造商的表現意外強勁。

福特表示，今年第二季淨利將遠低於去年同期的11億美元，這是因為去年同期的數據包含與福斯汽車合資之自動駕駛事業Argo AI帶來的投資收益35億美元。

前一日美國最大汽車製造商通用亦宣布上修獲利預測，將今年上半年調整後稅前盈餘預測從55億美元調升至介於85億～95億美元。