大台南公車的「疫苗溫聲接送專車」服務，不僅載運量高，行動不便乘坐輪椅的長者也可搭乘。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

大台南公車投入抗疫行列！台南市近期陸續開設中型疫苗施打站，為服務方便長者打疫苗，交通局除配合開放紅黃線、校園停車等停車措施，也協調客運業者從18日起開出免費的「疫苗溫馨接送專車」服務，以無障礙低地板公車接送在地長者前往接種站。交通局指出，接獲打疫苗通知的長者若有交通需求均可向區公所反映，交通局將配合需求提供適合的車輛前往接送服務。

市府交通局表示，儘管台南疫情相對穩定，但為加速疫苗接種速度，除針對各區有足夠腹地的地點增加7處中型疫苗接種站，交通局也規畫「疫苗溫馨接送專車」，並配合公所、里長安排的施打時程，深入里內載送長者前往施打站。

交通局長王銘德指出，疫苗施打初期，該局除立即協調計程車業者與小黃公車投入接送服務，搭配社會局的長照專車與復康巴士駐點區公所供自由運用外，鑑於中型接種站設置後，長者接送需求也增加，經協調客運業者18日投入專車接送服務，首班車已從永康國中接送當地長者至鹽行里活動中心。

王銘德指出，此次「疫苗溫聲接送專車」，指定客運業者必須使用低地板公車，不僅載運量高，且上下車無階梯，方便長者行動，同時行動不便乘坐輪椅的長者也可搭乘，車內還依防疫規定加強清消扶手、欄杆、座椅等，落實實聯制和酒精消毒，並採梅花座控制人數，務求防疫滴水不漏。

此外，配合疫苗接種時間延長至20日及增設中型接種站，18日起交通局也規畫新增9處路邊（外）停車場暫停收費，並協調開放協進國小、安南國中、永仁高中等3校校園停車，接種站周邊路段亦開放紅、黃線停車，並安排工作人員現場協助停車引導與秩序維持，讓接送長輩的家人不必煩惱停車問題，後續還將滾動檢討相關停車措施。

交通局公共運輸處長吳俁之表示，市府配合長者疫苗接種提供多元的接送方式，民眾在接獲疫苗接種通知後若有接送需求，都可向居住地的區公所提出，區公所會協助依照需求特性及實際車輛調度安排適合的車輛，提供免費接送服務。