疫情導致全國各級學校皆改採遠距教學，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）近期以問卷調查高中職教師線上教學情況，其中問及關於學生使用軟硬體設備，有上千位學生因設備不足而無法進行線上學習，因此呼籲教育部應立刻清查設備欠缺的學生，並給予補足。

全教總於6月7日以Google表單發起問卷，針對高中教師就現時「停課不停學」的狀況，展開線上調查。問卷發出7日後，共回收有效問卷共960份。

全教總表示，問卷內容含括：(一)居家辦公／教學狀況、(二)「停課不停學」之教學現況、(三)行政機關的支援。經整理後，發現關於學生軟硬體設備問題有迫切性，呼籲教育部與各級主管機關應予以重視。

全教總指出，有27％的教師回應，因軟硬體設備不足，學生無法進行線上教學，調查再深究，更有7.56％的教師回答，有學生因為軟硬體設備不足而無法進行居家學習。

全教總提到，由於教師數是按照班級數來設算，所以教師數百分比相當於班級數百分比，以此推估，7.56％的班級當中，至少有1位學生無法進行線上學習。如此來看，全國高中約有19500班級數，就可能有1474位學生因設備欠缺而在這段期間無法學習，更何況1個班級中可能不只1位學生設備欠缺，實際數字可能會更高。

全教總認為，因疫情而「停課不停學」，線上教學是最主要的學習方式，依問卷調查顯示95.6％的高中老師採取線上教學，所以線上學習設備是學生居家學習的首要硬體設施，然而推估恐有千位以上學生沒有可進行線上學習的設備，主管機關應立刻處理。另許多學生僅有「手機」，以及網路不足的問題，全教總也籲請教育部出面解決。