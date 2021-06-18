鴻海創辦人郭台銘今天發文．表示自己想為蒼生請命，盼能夠會見「疫苗政策的決策者」總統蔡英文，強調若沒取得蔡總統的同意，疫苗採購永遠無法真正開始。對此首任疾管局長、陽明交大公衛所兼任教授張鴻仁，認為用「左右兩難、進退維谷」來形容郭董當前處境可說是再適合不過。

郭台銘今天上午在臉書發文，指出自己在6月1日依照指揮中心訂出的規範遞交8項文件後，至今遲遲未獲回覆，因此希望能會見疫苗政策決策者蔡總統，當面報告、取得同意或拒絕．才不會讓國人誤以為永齡基金會已取得政府承諾與具體公權力的協助。

張鴻仁指出，從郭董近日的發文可看出，顯然指揮中心能給郭董的協助已相當有限，因此他才會希望能直接跟總統直接會面，取得政府授權後才有辦法把這樁買賣談成。

張鴻仁說，先前指揮中心要求郭董必須先取得BNT的原廠授權書，「相信郭董也直接去找德國BNT談了，但可能對方也提出必須先取得政府授權的要求才願繼續談，而郭董到這邊就卡住了。」

因此，張鴻仁認為郭台銘當前的處境是「Catch-22」，左右兩難、進退維谷，必須要回頭先取得政府的正式授權才有辦法談下去，至於BNT疫苗究竟引進的可能性高不高？張也指出，雖然以當前的疫苗市場真的很難，但相信郭董在國際的政商人脈，還是很有可能買得到疫苗。

張鴻仁解釋，對國際疫苗採購市場而言，500萬劑實在太少，因此很難取得現貨，自己就有很多朋友曾想引進BNT疫苗，最後都失敗，國際市場要上億劑才比較容易談，千萬劑才會上報，台灣若只引進500萬劑真的太少，但全台灣都希望郭董有辦法拿到，看能不能用較高的價格來取得現貨。