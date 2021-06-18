日本贈送台灣的124萬劑疫苗，次波陸續配發至各縣市，高雄18日開放82歲以上長者接種，但原先預計規畫於鳳山協和里活動中心的接種站，卻臨時變陣，改在鳳山體育館為民眾提供接種服務，雖然有民眾抱怨太晚接獲通知，但鳳山體育館確實相對寬敞、舒適。

高雄開放82歲以上長者接種，首日上午陰雨綿綿，民眾們紛紛撐著雨傘到各接種站準備施打疫苗，但有不少民眾抵達鳳山區協和里活動中心接種站卻「撲空」，原來是高市府臨時變換接種點，改到附近500公尺的鳳山體育館，為民眾施打疫苗。

高市府臨時變更接種點也引來不少民眾抱怨，認為太晚接獲通知，甚至有些根本不知道已經換地點，雖然與原本的接種地點相距不遠，且施打場域也相對寬敞、舒適，但外頭下著大雨，難免造成許多不便，希望相關單位可以再提早一點通知。

鳳山體育館接種站現場指揮官、高市府都發局長楊欽富表示，17日將協和里活動中心接種站布置完成後，發現場地狹小，接種場域一次只能容納9位施打民眾，並從氣象監測系統得知高雄有可能會下雨，而協和里活動中心場外易積水也比較溼滑，因此才緊急更換接種點。

楊欽富指出，鳳山體育館與協和里活動中心相距不到500公尺，而且地域相對寬敞、舒適，接種場域可容納35位施打民眾，因此決定更換地點後，就馬上到鳳山體育館進行前置作業，並通知相關單位告知民眾更換地點的消息，由於比較臨時，可能有些民眾沒有接獲通知，他們也有派員、派車在原接種點引導民眾或免費接送。

帶著86歲的阿嬤到鳳山體育館接種疫苗的林姓民眾表示，他早上才接獲更改施打地點的通知，不過還好他們住在附近，沒有太大的困擾，對他來講，換到鳳山體育館比較舒適，除了寬敞、明亮外，冷氣也比較強，在悶熱又潮濕的情況下，對老年人來說，也比較舒服。

而鳳山體育館接種站18日規畫275位民眾施打疫苗，上午約安排130位民眾接種，前來施打疫苗的人數初估大約90人。