近期國際廢鋼價格小漲，原料價格居高不下，加上需求仍佳，市場預期，豐興(2015)將於下周一開出的當周盤價，有機會呈現上漲，預計原料面的廢鋼，以及鋼筋產品有機會均呈現小漲的格局。

近來國際廢鋼價格趨漲，將支撐鋼價，本月以來持續開平盤的鋼筋，市場認為下周不會跌，並有機會開漲。

國際廢鋼價格持穩向上，澳洲鐵礦砂價格穩在高檔，原料價格居高不下，豐興本周盤價穩定，原料面的廢鋼開平盤，為連二周平盤，本周鋼筋、型鋼產品價格也為平盤，同步為連續第三周維持平盤。廢鋼價格維持平盤為每公噸1萬1300元；本周產品價格同步持穩，鋼筋仍為平盤。型鋼產品基價也為平盤。鋼筋本周維持平盤為每公噸2萬2700元。型鋼產品亦維持平盤為每公噸2萬7000元。同步呈現連續第三周為平盤。

另外，中鋼第3季棒線開完盤之後，豐興也於昨日開出線材盤價。豐興周四開出輪條線盤價，各產品每公噸基價都上調500元，為連續3個月開高盤，同時，直棒產品附價每公噸也上調500元。

第二季以來，鋼價趨漲，豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，有利第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。