台中一名沒戴口罩的38歲女子，昨(17日)突然爬上到台中市金母橋約10公尺高的鐵拱橋上，拿著手帕手舞足蹈自稱要看風景，當場嚇壞路過民眾，4名保安大隊員警剛好巡邏經過目睹，立刻請求消防局支援，最後利用雲梯車順利將女子救下，未料女子還激動大喊「法務部長是我老公」，事後因精神狀況不佳，遭到警方強制送醫。

消防局利用雲梯車順利將女子救下，疑精神狀況不佳，遭到警方強制送醫。(熱心民眾提供)

根據警方調查，昨(17日)傍晚18時22分許，台中市保安大隊第一中隊小隊長蔡東峰、石品垠、警員賴俊男、黃瑞豐等4員執行巡邏勤務時，接獲一名騎機車民眾驚慌攔停巡邏車報案，指稱有一名女子自行爬上太平區新興路與旱溪東路口金母橋北側鐵拱橋高處，情況相當危險。

消防局利用雲梯車順利將女子救下，疑精神狀況不佳，遭到警方強制送醫。(熱心民眾提供)

巡邏警網獲報後立即鳴笛迅速趕往現場，到達後發現一名精神狀況異常之女子在鐵拱橋上面（約四層樓高）喊叫，隨時可能發生意外掉落河床，帶隊幹部立即通報701勤指中心轉報消防局及轄區分局前來處理，保大員警立即現場實施交通管制。

台中市消防局雲梯車及救護車獲報到場後，於19時01分順利將該名女子安全救護下來，女子無生命危險，並由轄區第五分局北屯所員警帶上救護車護送至衛生福利部臺中醫院，且由北屯所員警通知張女家屬前往醫院探視。

大隊長王子雄表示，對於四名同仁迅速到場，擔負起第一階段實施交通管制並通報相關單位共同成功化解墜河危機，適時搶救寶貴生命，此忠勤事蹟足為大隊全體同仁之表率。