法務部人事審議委員會18日開會討論俗稱「二專生」的一審調二審辦事人事案，由票選委員提出15人名單，全體委員再審議通過，此次人選的司法官學院期別橫跨35期至46期，法務部長蔡清祥再從中圈選10人，預計本月25日會有結果。

此次「二專生」人選分別為35期的周啟勇，36期的周文祥，37期的陳燕瑩，38期的郭靜文、陳慧玲、錢明婉、李芳瑜，39期的朱婉綺、張安箴，41期的劉俊杰，42期的陳立偉，43期的蔡麗清，45期的許怡萍，46期的王元郁、施昱廷。

法務部為活化檢察人事，增加全體檢察官的辦案經驗，2018年改變制度，一審檢察官獲選調升二審，任期屆滿後要再回一審任職，分「2年」、「3年」職缺，也就是俗稱的「二專生」、「三專生」。

法務部2019年共選出6名「二專生」，今年任期屆滿將回一審，另因二審檢察官有人離退，今年共開出10名職缺；另外，2018年首派的「三專生」共14人，也將於今年回任一審。