為強化延攬外國專業人才，立法院今天三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法（攬才專法）」修正案，全球前五百大大學畢業生來台工作得免除2年工作經驗，延長特定專業人才租稅優惠，增列為健保納保免等待期對象，並放寬取得永居條件；其中外國特定專業人才的特殊專長，新增國防領域。

行政院今年4月23日提出攬才專法修正草案，隨即送交立法院審議，5月10日在經濟委員會完成初審，修法重點包含放寬外國專業、特定專業人才來台工作條件；鬆綁永居申請條件及期間在台年限；針對特定專業人才租稅優惠適用從3年延長到5年等，今天在立院完成三讀。

原本被政院刪除的全球前五百大大學畢業生來台工作得免除2年工作經驗，也重新入法，三讀條文明定，外國人取得國內外大學碩士以上學位，或教育部公告世界頂尖大學學士以上學位者，受聘僱在我國從事專門性或技術性工作，無須具備一定期間工作經驗。

針對訂定的專業工作範疇，考量配合國防政策，也需有外國專業人才投入，因此於現行規定的科技、經濟、教育、文化藝術、體育等領域之外，也新增國防領域。

在放寬永居條件方面，三讀條文明定，外國專業人才在我國從事專業工作，合法連續居留5年，平均每年居住183日以上，並符合4款要件者，可向內政部移民署申請永久居留，這些條件包括成年、無不良素行且無警察刑事紀錄證明的刑事案件紀錄、有相當的財產或技能以及符合我國國家利益。另，新增外國專業人才於居留效期或就業金卡有效期間屆滿前，得申請延長居留最長一年的規定。

三讀條文也增訂，外國專業人才、外國特定專業人才及外國高級專業人才在我國從事專業工作，有下列情形之一者，不須申請許可，包括受各級政府及其所屬學術研究機關聘請擔任顧問或研究工作；受聘僱於公立或已立案的私立大學進行講座、學術研究經教育部認可。