新竹市上周起開放放戶籍不在竹市、但有居住事實的長輩，向鄰里長提報申請施打AZ疫苗，18日起已通知710名符合資格的80歲以上不在籍長輩施打。此外，竹市17日獲配第二批5900劑疫苗，當天也開始為78至80歲長輩施打疫苗，報到率逐步提高到昨日已7成，此批疫苗預計19日施打完畢。

新竹市17日上午獲第2批5900劑疫苗，18日起為「未設籍、但有居住事實的80歲以上長輩」施打，經民眾主動申請，市府已造冊710人。市長林智堅說明，凡75歲以上在竹市有居住事實長輩，都可向鄰里長提出申請，後續市府與公所將造冊，待疫苗陸續到位安排施打。請各位長輩不要擔心，提報後若確實符合資格未來就會安排，等待鄰里長、公所通知。

此外，17日開始為78至80歲長輩施打疫苗，此次造冊共通知3788人，報到率逐步提高到7成。林智堅表示，竹市AZ疫苗累積已為78歲以上、共1萬952名長輩接種疫苗，接種率也隨施打年齡層下降逐步提高。他也呼籲長輩，｢寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來｣，請長輩在家中先完成意願書，並依照通知書時間前來，同時攜帶正在服用藥物供醫師看診參考。

另，本批疫苗市府也持續安排醫事人員施打，18日起預計施打1610名一類人員，市府說明，竹市符合第一類醫事人員資格的約9400多位，施打率已逾9成，有執業登記的醫事人員已陸續接種，少部分為當時無意願或身體因素尚未施打。

本次施打一類人員對象，主要為於診所、醫療場所服務的助理與行政人員等「非醫事人員」，需具該醫療場所之勞保或健保證明，才納入此次施打名單。市府強調，一類人員施打，統一依公會造冊為準，若未納入造冊名單，考量施打站分流原則，請勿自行前來施打站。