台中市長盧秀燕18日到西屯區視察到宅接種情況，全市符合8級的長輩約3000人左右，相當龐大數量，一一到府施打時，1天大概只能打到11人左右，與快打站1小時就可以打120人，速度緩慢，疫苗一開封，須6小時內打完，由於地點不一，還要由民政局事先規畫施打路線，醫護人員與時間賽跑。

「到府施打比較緩慢，請大家耐心等待」，盧秀燕說，這一波和下一波幫長輩們注射疫苗，因為長者年齡偏高，尤其有很多長輩出不了門，市府特別服務到府施打，先從長照八級的長輩開始，全市符合八級的長輩約3000人左右。

盧秀燕說，今天考察施打流程，每個流程都要非常的謹慎，看過實際的狀況有沒有要改進的地方，大致來講，家屬都很關心施打情形，看起來是相當的流暢。

她也表示，醫護人員非常辛苦，請大家給他們肯定，帶著疫苗到宅施打，一路上要保冰保冷，必須在六個小時內開封完成11名長輩的施打，衛生局跟民政局工作負擔很大，因為都要畫好地圖規畫，交通距離6個小時內要達到的，連交通時間和觀察時間都要算進去。

今天這名接受到宅施打的長輩因嚴重骨折臥床，盧秀燕說，到府施打是高難度工作，剛才醫生仔細核對他的用藥，檢查他的身體狀況，評估可以施打，也徵求家屬同意，家屬意願很重要。

盧秀燕強調，基本上被安排施打的長者，都是家人同意的，如果到宅施打後，還會依衛福部規定停留15分鐘觀察，醫護人員還會留下連絡電話關注施打後的情況。

衛生局長曾梓展表示，疫苗冰桶保持2到8度的溫度，事前都有演練過，運用保冰設備可以保持疫苗效用期，確保效期不會被破壞掉。

此外，針對一名未成年醫事人員施打被拒，曾梓展說，這名未成年少年要施打，但並未符合造冊，才不接受施打。

盧秀燕說，有無造冊，由快打站工作人員把關，否則也會影響施打的公平性。