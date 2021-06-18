受到疫情影響，不少旅外球員決定回台打拚，統一獅隊強打者蘇智傑曾在世界棒球12強賽中與江少慶、陳冠宇當過隊友，自己也十分期待能夠再度和前隊友交手，「不會特別期待對誰，但只要上場就是拚盡全力。」

目前江少慶、陳冠宇、呂彥青都已提交選秀報名表，曾仁和、胡智為雖尚未確定動向，但目前也都在台灣跟隨職棒隊訓練，蘇智傑表示，他們都曾旅外，實力都是非常好的，「期待在下半季跟他們對決。」

不過今年中職更換比賽用球，蘇智傑的全壘打產量僅有4轟，相較過往開轟速度慢了許多，他坦言更換用球確實有影響，但雖然如此，他認為不需要刻意因此去做改變，「全壘打是幫助球隊得分最快方式，沒有全壘打就想辦法用其他方式把隊友送回來。」

延賽前蘇智傑打擊率2成98、49支安打、32打點、4轟都能站上聯盟排行榜，近期他也只能在練習中請投手多投變化球，模擬比賽感覺，他認為若是能順利復賽，自己也不需要先打熱身賽，「希望能趕快打一打就好。」

這段期間中職沒有比賽，蘇智傑也會關心在國外打球的張育成、王柏融和吳念庭等台灣好手，「他們一個人在國外打拚很辛苦，但也因為他們讓台灣有了更多的關注。」

身為雙寶爸，平時都因比賽較少有時間陪伴家人，這次因為疫情也讓蘇智傑體驗到長時間照顧小孩的辛苦，他想對在家照顧小孩的父母親說聲辛苦了，「我還能出來練球一下，媽媽會更辛苦，各位父母親加油了！」