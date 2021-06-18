行政院記者會

鴻海集團創辦人郭台銘有意採購BNT疫苗未果，今(18日)透過臉書要求會見總統蔡英文，引發關注。行政院發言人羅秉成18日中午召開記者會表示，目前有台積電、鴻海永齡兩單位提出要各捐贈五百萬劑BNT原廠疫苗的提案，已發函授權同意永齡跟台積電洽購，政府也會在德國政府協助下持續跟BNT及其代理商共同商議，由政府採購BNT疫苗。

羅秉成說，除了大家知道的鴻海永齡，目前還有台積電提出要捐贈五百萬劑BNT原廠疫苗的提案，為了能夠順利推動捐贈案，為了解決民間企業團體採購過程可能碰到的困難跟問題，政府將進行特殊採購安排。

羅秉成指出，包括授權台積電、鴻海永齡基金會代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；交貨期則配合國際疫苗採購情況以及原廠產能共同商定；台積電、鴻海永齡基金會透過代理商洽購後捐贈給政府，將循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作