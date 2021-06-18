民進黨：外購疫苗受派系影響是假議題的造謠。本報資料照

鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘今聲明中提到「又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見」內容，民進黨發言人顏若芳表示，對於郭董事長提案洽購疫苗之事，民進黨已經多次表達全力支持蔡總統和政府積極協助處理外購疫苗的立場，外界傳聞所謂民進黨派系有不同意見的說法根本就是假議題，絕非事實，更是造謠，特此澄清。請外界勿捕風捉影，以訛傳訛。

顏若芳指出，正如稍早郭董事長發言人劉宥彤小姐的說明，「對於傳言所謂民進黨派系有不同意見的說法，他們也是聽說，他們並沒有覺得說，這是不是一定是派系」。

她說，顯然近期太多毫無根據的傳聞，不但讓郭董事長備感困擾，也讓民進黨蒙受污名。民進黨也認同郭董事長日前聲明所提的「謠言止於智者，央求社會大眾不要聽信這些未經證實的消息。」民進黨對此也要做出相同的呼籲。

顏若芳表示，關於郭台銘董事長今天的聲明，總統府也已經做出回應，蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談，對於郭董事長的提議，也會進行後續安排。也期盼郭董事長不要受到未經證實的傳聞所影響，因此也呼籲，國民黨江啟臣主席，不要拿未經證實的消息來見縫插針，誤導視聽。政府一定積極協助民間對外採購疫苗，也希望朝野政黨一起共同努力來推動整體的防疫工作。