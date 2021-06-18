疫情致使全國各級學校皆採遠距教學已滿1個月，網路授課問題多，國民黨智庫今(18)日舉行「疫情對教育的衝擊—停課不停學的危機」線上記者會，國家政策研究基金會教文體育組召集人高永光認為，我國數位發展條件不均，全台只有4分之1鄉鎮市有完善設備，數位落差現象明顯，再加上孩子本身學習力較低落，勢必加劇教育M型化發展。

全國家長團體聯盟媒體公關主委王文賓表示，聯盟日前發起問卷調查，收集4005名家長意見，有57％的國小學生，在家沒有足夠電腦或網路設備來因應網課，學習成效差，另則有34％學童須課業指導，卻發現家長不少人是醫療防疫人員，無法給予子女足夠的學習支持。

王文賓提到，除了硬體條件的問題，受到居家空間不大的環境限制，孩子要上網課，家長則在一旁，因此互相干擾，親師溝通也因如此而變得缺乏，諸多問題確實有待克服。

台灣教育人員產業工會理事長楊益風則表示，數位落差早已取代城鄉差距，多數學校即便設備足夠，但老師無法適應或根本不會線上教學，更還有老師與家長的觀念傳統，認為手機等3C產品會傷害學童的健康，認知的問題也是網路教學的困境所在。

楊益風說，疫情是否能獲得控制也無法得知，因此9月開學之後，是否得持續線上教學仍是未知數，但如果屆時真的能開始恢復實體上課，建議我國可參照國外輪流復課的方式來操作，降低學生群聚時間，也得對染疫師生進行心理輔導，提供支持。

台北市教師職業工會理事長葉青芪認為，線上教學即將變成常態，如何維持親師、師生關係，讓家庭教育、師生關係能夠維持，也是新教育值得關注的面向。