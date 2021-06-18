今天在大聯盟場上天使以7：5擊退老虎，本場比賽他們派出「二刀流」大谷翔平先發投球，而他也繳出了好表現，今天總計投6局被敲5安打失1分，送出5次三振和1次保送，自責分率2.70，他還在比賽中上演美技撲接傳球刺殺一壘，目前總戰績是3勝1敗，可惜今天打擊沒有表現。

Shohei Ohtani almost just made a crazy defensive play... pic.twitter.com/DQyb0EOJ3K — Jack Harris (@Jack_A_Harris) June 18, 2021

天使本場比賽到第2局就開攻，瑞吉福(Luis Rengifo)和佛萊徹(David Fletcher)用安打攻勢把比數拉到2：0領先。不過接下來長達4局他們都沒有再得分，本場擔任第二棒指定打擊的大谷翔平1打數無安打，選到2次保送，目前打擊率2成70。

6局上半老虎發動攻勢，指定打擊史構普(Jonathan Schoop)對大谷翔平轟出左外野陽春炮，這也是大谷翔平唯一失去的分數。接著到7局下半天使打線徹底覺醒，英格列亞斯(José Iglesias)敲出一壘安打打回1分，沃德(Taylor Ward)則在第一球就揮棒轟出滿貫炮，一下將分數拉開到7：1。

但老虎並未放棄比賽，第8、9局他們拉尾盤發動一陣猛攻，葛羅斯曼(Robbie Grossman)、古頓(Niko Goodrum)、哈斯(Eric Haase)合力貢獻3分打點，將比數追到4：7，第9局天使投手伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)在壘上有人時出現暴投，白白送掉分數，老虎追到5：7，好在最後他還是成功讓對手出局，拿下救援成功。

這場比賽大谷翔平穩住大半局面，接替的華生(Tony Watson)投1局被敲1安打無失分，麥爾斯(Mike Myers​)則遭到炮火狙擊，投不滿1局就失掉3分，最後伊格雷西亞斯成功扛住比賽，投2局被敲1安打失1分，若沒有暴投他今天也表現完美，終場天使就以2分險勝，目前排美聯西區第三。