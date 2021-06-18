弘煜科(6482)手遊新作《風色幻想SP手機版》開始進入暖身階段，昨日啟動事前預約活動，股價今天強勢攻頂，該款遊戲預計搶攻暑假行情，為營運挹注動能。

弘煜科前5月營收1.13億元，年增380.21％，主要今年第1季在日本推出《幻想戰姬-神樂》與《伊甸騎士》等二款遊戲持續貢獻，使今年第1季轉虧為盈，稅後淨利623萬元，每股盈餘0.37元，結束連續6季虧損。

新作《風色幻想SP手機版》與智冠(5478)子公司遊戲新幹線聯合發行，該公司自90年代開始創作研發的《風色幻想》系列IP，不僅是台灣最早期的國產二次元代表作，也是少數以豐富世界觀、戰棋玩法貫穿全系列的經典IP，系列產品從單機遊戲橫跨到線上遊戲，在單機時期一共推出八個作品，創下總銷售超過兩百萬套的亮眼成績，同時後續推出的大型線上遊戲《風色幻想Online》更奠定了國產奇幻二次元的里程碑，兩岸三地累積超過千萬玩家會員，且也因遊戲獨特風格深受玩家喜愛，成功跨海發行至日本市場，衍生多款系列續作。

該款遊戲昨天開啟「一切都是為了與你相遇」事前預約活動，並帶來遊戲代言人「棉花糖樂團」及沙畫三部曲等精彩內容，預計搶攻暑期遊戲市場。

除《風色幻想SP手機版》即將上市，由弘煜科研發、日本子公司Fun Yours Japan營運，並與日本娛樂平台大廠DMM合作的手遊《流星板機》，預期下半年在日本發行。自研手遊《幻想神姬》則已獲大陸官方版號批准，將由陸廠中手遊負責大陸市場營運業務。