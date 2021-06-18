網路上瘋傳三劫末日、瘟神下凡收人，請民眾勿穿黑衣，慈惠堂看了澄清，經查詢全台無此做法。（圖／翻攝自Line）

網路上瘋傳三劫末日、慈惠堂要做法收瘟神，請大家不要穿黑衣的消息，不少民眾更在Line群組上面轉傳該消息，對此，花蓮聖地慈惠堂總堂在臉書發文澄清，這是假訊息，經查詢過後，全省慈惠堂都沒有這項作法，請民眾不要誤信轉傳。

台灣事實查核中心指出，近日Facebook上出現多則貼文謠傳「天上聖母三媽，指示（末劫年）請保護好自己及家人的健康。請大家不要穿黑色的衣服，因為現在是三劫末日、是天劫，所以這次的病毒都是瘟神下凡帶旨收人，而黑色代表五黃也跟瘟神的顏色相近，所以盡量這段期間黑色能不要穿，選擇別款顏色。」

另外，在Line上也有許多民眾轉傳「明天全省慈惠堂作法收瘟神，不能穿黑衣服喔！褲子也不要穿黑的，瘟神喜愛黑色，怕被纔繞著。切記！寧可信其有不可信其無！」等相關訊息，但這些都是傳言而已。

而花蓮聖地慈惠堂總堂昨（17日）特別在臉書發文澄清，網路上有人PO文稱全省慈惠堂做法收瘟神，所以不能夠穿黑衣服，但經查詢過後發現無此做法，因此呼籲民眾不要輕信謠言，因應疫情嚴峻，全台寺廟皆配合政府三級警戒，散播不實之情者恐觸犯相關法條，受到懲罰，請大家注意。

而南郡慈惠堂、松山慈惠堂、楊梅慈惠堂、南台慈惠堂、高雄佛公慈惠堂、峰堡慈惠堂等多個粉絲專頁，也都分享了花蓮聖地慈惠堂總堂的澄清聲明，並請網友不要相與轉傳。