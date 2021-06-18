林鴻宇近日推出新單曲〈我也明白〉。（華納音樂提供）

林鴻宇新單曲〈我也明白〉MV 宛如靈異場景實錄，粉絲驚嘆：「我是半遮著睛看完的！」不少粉絲發現創作歌手林鴻宇不論是在詞曲的詮釋還是視覺風格，都與過去不一樣了，更加的生活化與甜美，不僅在單曲發行四週後持續在數位排行榜保持好成績，更在 instagram 掀起翻唱風潮，林鴻宇笑說：「因為這首歌認識很多新面孔，原來這就是被傳唱的感覺，謝謝大家喜愛這首歌。」經歷一個月宅在家寫歌的他，創作能量爆棚，為7月即發行的EP準備了多首歌曲。

〈我也明白〉是林鴻宇幾年前寫的情歌，原計畫拍攝劇情版 MV，但宅在家的團隊跳脫出框架，發想出新的拍法，「在室內的即時影像，紀錄情侶相處過的空間中，從相處到分手，與最後離開傷痛，透過即時影像觀看這段變化的過程」；MV也結合亂碼、紅色、破壞畫面，創造離奇感，讓第一次觀看的粉絲驚呼：「剛看 MV 開頭，我以為看了靈異故事實錄！我是半遮著眼睛看完的。」林鴻宇更笑說：「在 EP 發行前，嘗試過去沒有做過的恐怖視覺風格，連續2個月，一下甜，一下悲傷，一下恐怖，真的是洗三溫暖啊。」