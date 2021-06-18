行政院記者會

關於民間採購疫苗捐贈一事，行政院發言人羅秉成今(18日)中午召開記者會說明，除了鴻海永齡基金會提出購買BNT疫苗，台積電也提出申請，願意捐贈5百萬劑BNT疫苗；他進一步提到，不是政府鼓勵，不是政府去找，都是自動自發，鴻海永齡也不是政府鼓勵，是願意幫忙，都很感謝。

記者會中，有媒體詢問是政府鼓勵台積電出手購買疫苗嗎?那可否保留給員工？羅秉成回應，不是政府鼓勵，不是政府去找，都是自動自發，鴻海永齡也不是政府鼓勵，是願意幫忙，都很感謝，一般性國際疫苗採購上牽涉國際政治關係和疫苗缺貨問題，大家如果有管道有能力幫政府一把，不用捐，只要幫忙買到就是一樁善事，何況是捐贈。

羅秉成透露，「台積電是自動自發願意捐贈，沒有附任何條件，沒有要求保留多少量和施打對象，無條件沒有保留的捐贈給政府，讓政府統籌運用」。

為解決民間企業購買疫苗遇到的問題所在，羅秉成表示，政府將進行特殊採購安排，並以發函授權台積電、永齡基金會代表政府洽談，各500萬劑德國原廠BNT疫苗，送抵台灣捐贈，並依循日本捐贈台灣疫苗的前例，以及國際採購合約做法，政府會在捐贈契約中將給予製造商免責聲明，並承擔後續工作。

羅秉成說，台積電是在6月10日送件，提出的採購數量是500萬劑BNT疫苗，向原廠採購後直送台灣，政府與台積電簽訂意向書，再往下執行。

未來若有其他民間企業或團體也要捐贈疫苗，是否比照此次模式，羅秉成說，因台積電跟鴻海都是要捐贈BNT疫苗，會碰到相同問題，所以給予一致性授權，讓他們可以代表政府跟原廠或代理商洽談，完成捐贈目標。

羅秉成強調，政府會考量每個捐贈條件及可行性，正確做法要經由食藥署對個案EUA的認定，而不是只口頭喊話或僅一張紙就提出申請。