台南市政府首推「便利送」服務，協助傳統市場攤商及商圈店家拓展更多元銷售通路。（台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真）

疫情進入三級警戒後，鑑於傳統市場容易群聚，台南市政府首推「便利送」服務，協助傳統市場攤商及商圈店家拓展更多元銷售通路，結合在地外送業者與計程車隊推出防疫美食新鮮送服務，截至目前，近800家業者加入，總交易金額突破310萬元，東菜市攤商平均成長約3成，市府團隊將陸續邀請更多業者加入，協助市場及商圈業者開創外送服務商機。

台南市長黃偉哲說，即使疫情過後，「便利送」也不會停止消失。他說，這波疫情終究會離開，但誰都無法預料疫情是否捲土重來。他也提到，2015年台南登革熱就是從市場開始流行，因此，減少市場群聚將是南市府的重要防疫政策目標，若「便利送」成為新消費模式，也不失為一件好事。

黃偉哲表示，為降低群感染風險，市府持續向各公民有市場及商圈店家宣導落實包括實連制、減少出入口、人流管制及定期消毒等各項防疫措施外，也祭出台南便利送服務方案，期能減少消費者受疫情影響改變原有消費模式帶來的衝擊。

即日起到7月31日止，消費者只要在家動動手，透過[email protected]網路平台、台南便利送網站或撥打DM上電話訂購三種方式，輕輕鬆鬆就可將10個市場及10個商圈好物直接新鮮送到家，透過線上訂購的方式購買日常所需，不只可以保護自己，也保護他人。

經發局長陳凱凌說，在地外送業者小短腿更推出市場攤商及商圈店家可享免上架費及免抽成費用活動，後續也歡迎更多攤商響應加入外送服務，消費者可選擇「台南便利送」、「小短腿[email protected]」及「市場DM電話」三種方式訂購，在家防疫同樣可買足包括食品、生鮮與百貨類等優質商品，市場鄰近行政區10公里內均可配送，只要單筆訂單滿500元，多付50元即可配送到家。

東菜市自治會會長吳明宗說，感謝市府在疫情期間協助攤商開拓更多元的銷售通路，逆勢帶動另一波外帶及外送商機，也讓更多消費者可以不用出門就可買到各式生鮮蔬果，也可品嚐到市場內的美食，東菜市內加入外送服務的攤商業績都呈現明顯提升，其中，以吳媽媽自然農法蔬果站及吳家蔬菜翻倍成長最為搶眼，明宗魚丸的「魚翅羹」、崇德市場小蓉蔬菜、開元市場的阿好菜行也是熱銷品項，呼籲市民朋友在疫情情間可多利用市府協助提供外送平台訂購每日所需，減少外出，降低感染風險。