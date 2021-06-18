台股今(18日)橫盤整理，富時指數尾盤調整，終場加權指數以17318.54點作收，下跌72.07點，成交值5349億元，航運族群依然是盤面焦點，不僅慧洋-KY、裕民等散裝航運族群多檔強攻漲停，萬海尾盤也亮燈，友達、群創尾盤略顯疲態，收盤股價翻黑，值得注意的是，雖然又有一批疫苗將抵台，高端疫苗股價今走勢是一盤一盤慢慢墊高，終場漲幅收斂，收在270元，上漲10元，漲幅3.85%。

台股開盤以17384.74點、小跌5.87點開出，指數在平盤附近震盪，盤中高低相差不到百點，各類股仍以航運族群表現最為強勢，散裝航運呈現落後補漲，慧洋-KY、裕民、新興、益航、中航、中櫃、台航、志信等都攻上漲停，貨櫃三雄的長榮因被列處置股票，開盤下跌3元，但在接近10點已由黑翻紅，一度上漲6元，來到142.5元，陽明盤中也再創新高價151元，萬海尾盤中也亮燈漲停，來到226.5元，再創歷史新高紀錄。

台積電17日順利在除息當天即完成填息，今開盤小漲2元，開在608元，但隨即翻黑，收盤收在603元，下跌3元，聯電、聯發科也呈現開高走低，友達以平盤22.85元開出，群創、彩晶則開高，面板三虎一度同步走揚，但友達、群創尾盤翻黑，跌幅在1%-2%，僅彩晶獨強，收盤上漲0.15元，收在22.3元。