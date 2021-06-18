高教工會今(18)日召開記者會，指出位於高雄市的輔英科大，校內校安人員疑拒絕招生工作而被解僱。教育部表示，校安人員主責維護校園安全，不得挪為他用，違規將扣學校獎補助款。

高教工會今日在線上記者會提到，會內近日卻接獲檢舉，指輔英科大要求教育部補助的校安專業人力，轉做學校招生業務，或到校外高中職宣傳，相關人員因拒絕配合，被遭違法解僱。

受邀出席記者會的輔英科大校安人員代表表示，輔英科大校安人力有限，去年3月校方又挪用部分人員支援其他工作，甚至完全免除校安和學輔業務，專職招生宣傳，由於無法接受如此工作安排，在經過抗議之後，校方才未指派招生，但沒想到事後卻解僱相關人員。

高教工會組織部主任林柏儀認為，全國有100多間學校、數千名學輔人力，呼籲教育部正視違法濫用公帑的亂象，通盤徹查全國學輔人力遭違規挪用的情況。

教育部學生事務及特殊教育司回應，校安人力主責在於維護校園安全，協助處理各項校安事件，不得挪為他用，校方如果違反規定經查屬實或辦理情形不佳，將視情節輕重減少、追繳或停止當年度或次年度獎補助款。

教育部也提到，對於校安人員遭違法解雇，校安人員適用《勞基法》，學校做為雇主，勞資問題可循《勞動基準法》第11條、第12條規定，由勞工向所在地勞工主管單位申請救濟。

教育部也強調，為了解校安人員工作辦理與執行成效，將對各校辦理情形進行書面審查，如有異常將進行實地訪視。