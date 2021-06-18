隨著疫情延燒，第三級警戒解封尚不樂觀，國內包含餐飲、娛樂、批發、零售等內需型商業服務業大受衝擊，陷入經營困境，連帶波及受僱員工，新北市經發局表示，新北停業商家多達3000家，為協助公告需停業業者渡過難關，向中央爭取盡速納入營業衝擊補貼。

經發局局長何怡明表示，自5月11日起新北進入第二級警戒起，轄內休閒娛樂場所，如視聽歌唱業、資訊休閒場所及其他類似場所需暫停營業。

何怡明說，隨著5月15日升級為第三級防疫警戒，要求夾娃娃機店、釣魚場、釣蝦場、桌遊店、橋牌社、棋藝社、小說漫畫錄影帶出租店等場所應暫停營業，非常感謝業者共體時艱。

何怡明表示，新北市新增公告暫停營業商家估計約近3000家，業者配合停業已超過1個月，對這些行業衝擊亦相當大，經營陷入經營困境，也連帶波及受僱員工。

市府發現行政院於6月7日啟動的艱困事業營業衝擊補貼僅針對受中央政府命令停業的企業，並未包括經地方公告停業的業者，為保障相關業者權益，經發局已於6月16日主動函文中央爭取本府公告停業商業亦可納入中央營業衝擊補貼方案，希望中央能支持，以嘉惠新北業者。

新北市政府針對配合疫情停業商家，給予稅務優惠，如減徵房屋稅及停徵牌照稅、娛樂稅則配合政府停業期間主動停徵，復業日至8月31日期間減徵30％等，期盼能協助市民度過這次疫情難關。