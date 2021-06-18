日札幌街頭出現大熊逛大街。

日本北海道最大城市札幌，18日先後分別出現野生大熊與裸男分別奔馳於街頭的奇異景象。先是有一頭野生黑熊誤闖市區，在街頭奔馳並連闖快車道。不但造成4人受傷，甚直直闖丘珠機場導致飛機航班受影響；與此同時，札幌街頭也出現奇異男子裸奔，不少目擊者拍下「遛鳥俠」照片並上傳社群媒體，今日堪稱不是札幌的一天。

據網路部落格與影片顯示，先是18日凌晨3時起，札幌東區就有民眾電話通報熊出沒注意，累計報案次數超過110通。隨後便發現1頭黑熊於上午6時誤闖市區。該熊沿著道路奔跑，並穿越快車道，導致多輛汽車急煞，情況萬分驚險。

隨後1名70歲的老翁與80多歲的老婦，先後遭熊撞擊倒地，還有1名40多歲的中年男子為熊咬傷，目前已送醫治療。該頭大熊犯案後翻越圍籬，直奔丘珠機場。

儘管翻牆後左顧右盼的大熊萌樣百出，但為避免造成居民受傷，陸自成員與捕獵協會一同出動追捕，過程中1名陸自隊員受傷。由於擔心造成傷害，當地機場於8時40分關閉，附近小學也緊急停課，以保障學童安全。

此外，同日札幌市也出現男子裸奔的社會案件。1名男子在住宅區裸體奔跑，並為路人所拍下。隨後有消息指出，這頭熊已在11時30分左右遭擊斃；不過，卻遲遲沒有裸男遭逮捕的消息。部落客憂心，如果熊出沒為該男子所引發，勢必還會有同樣事情再度上演，希望當局早日提出防範作為。