BNT疫苗採購一波三折，我駐德代表謝志偉今天在臉書發文表示，德國經濟部迄今都還在居間協調我方和BNT的疫苗採購簽約情事，高階官員更向他保證「BNT保證會從德國／歐洲原廠直接寄出疫苗，在台灣和復星或其代理商確認簽約事宜之後」的訊息。

謝志偉說，德國經濟部繼上次部長親自出馬之後，迄今他們都還在居間協調我方和BNT的疫苗採購簽約情事。我和其某官員則是幾乎每天電話或簡訊。是的，情況有些複雜 ─ 別忘記上海復星的角色及國台辦這兩天的說詞，還有，BNT是私人企業。

謝志偉又說，這些天，德國經濟部部長還特別指派了專管相關業務的高階官員親與BNT高層就此舉行電話會談。這是他們對台灣的朋友情誼，也是對人道考量的堅持。在昨天和其部內官員的通話裡，我還獲得「BNT保證會從德國／歐洲原廠直接寄出疫苗，在台灣和復星或其代理商確認簽約事宜之後」的訊息。

謝志偉指出，既然連德國經濟部長都要出面，就表示事情非常複雜。總之，就我和BNT某相關高層親自通話的過程裡，如我所說過的及BNT在日來溝通過程中一再向德國經濟部重複強調的，「一如以往，BNT至今對供應疫苗給台灣還是誠意十足，意願極高的。」

謝志偉強調，德國官方是否親中或親中到什麼地步，見仁見智。但今天已確定，台灣和美國等已被歐盟放進「入境解禁名單」，這個結果和之前德國外交部告訴我「德國將力挺台灣務必放進此波解禁名單」的承諾一致。這和德國健康部部長連五年在世衛大會以不同方式為台灣仗義執言是一樣的，雖然力道和美日有差，但同樣是要受到與其有邦交的中國之抗議及指責。「誰理你們啊！」，有啊，德國理我們。