高雄1名女子小芳（化名）日前發現她的私密性愛影片遭人外流，警方循線發現兇手是她的閨蜜，原來2人先前因感情糾紛吵架，該閨蜜就在臉書散步她的影片，造成上千名網友分享瘋傳；閨蜜事後辯稱影片已後製過，認不出身分，但法院認為影片中女子的身體刺青相當明顯、足以辨認，依加重誹謗、散布猥褻影像罪判處5個月，可上訴。

判決書指出，女子在去年4月27日在個人臉書發文提到「3個小時1萬陪搖、可X，幫妳打廣告不然妳都沒錢抽菸，你不出來是不是生意好一直在被X」，隔天女子又再度發文，且此次還公開1段小芳的不雅影片，要臉書網友分享貼文就可以領取完整影片，後來超過上千人轉發該貼文，完整影片也隨之瘋船在各大社團；而小芳之後發現影片主角就是她本人，氣得決定提告。

警方之後根據流傳的影片往源頭追求，發現發文的女子竟是小芳的友人，小芳還視她為閨蜜，讓小芳相當崩潰；不過該女子在法庭上辯稱，貼文並未指名道姓，也把影片小芳的臉部塗黑，根本就認不出是誰；不過法官認為，儘管臉部不能辨識出，但小芳身上的刺青已足以確認其身份，依加重誹謗罪、散布猥褻影像罪，分別判刑2個月、4個月，合併執行5個月徒刑，可易科罰金15萬元，全案還可上訴。

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