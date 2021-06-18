混血艷星鄭艷麗五官立體深邃，有「翻版李嘉欣」的稱號，22歲進入演藝圈後，因拍攝三級片打開知名度，淡出影視圈多年，日前卻疑似厭食症復發又住院了，她也在社群平台隨時更新近況，儘管身體狀況一度急轉直下，但最後還是逐漸好轉、順利出院。

鄭艷麗8日才在臉書上傳住院照，只見她骨瘦如柴的手上插滿了針，當時她在文內為自己加油打氣，3天後也更新身體狀況表示，「各方面都全部有好轉、應該很快可以出院啦」，沒想到13日卻發高燒，透露自己冷到不斷發抖，絕望地說：「我已經很累了」，讓粉絲十分擔心。

所幸17日鄭艷麗終於宣布出院，「雖然體重沒升到、但是體力都好了很多、現在就要長期吃藥」，她也要大家別擔心，自己會好好休息，才終於讓網友們放下心中大石，也紛紛為她加油打氣，「妳有恆心．我也有信心」、「多多保重，早日康復，加油！」、「恭喜妳出院，好好保重身體」。

事實上，鄭艷麗先前曾解釋過，她不是不喜歡吃才罹患厭食症，「是體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔吐，這就是為什麼嚴重到入ICU（加護病房）」，儘管離康復還要一段時間，但她也要大家別擔心，「我一定會慢慢復原的」。