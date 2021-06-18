行政院稍早宣布正式授權永齡基金會與台積電各向BNT原廠洽購500萬劑疫苗，對此台積電證實此事，並表示正在努力中。

中午行政院召開記者會宣布，將正式授權永齡與台積電向原廠各洽購500萬劑疫苗，可依循日本提供台灣疫苗的前例，以及國際採購的作法進行，其中行政院授權永齡與台積電跟BNT原廠（包括代理商）洽購疫苗。

行政院發言人羅秉成在記者會上表示，台積電是於6月10日送件，提出購買500萬劑的BNT疫苗計畫，計畫書預計是由德國原廠直送台灣，再依照政府跟台積電所簽的意向書向下執行。

羅秉成也強調，政府沒有鼓勵台積電買疫苗，是他們自動自發願意捐，且這次的捐贈是無條件，500萬劑沒有保留的捐贈給政府，由政府統籌運用。

事實上，台灣本土疫情未歇，不少人擔憂重中之重的半導體產業受牽連，但過去台積電對購買疫苗一事相當低調，只在6月初傳出竹科公會向政府提出採購疫苗的申請，初估需求約50萬至60萬劑，當時竹科同業公會祕書長張致遠表示，這是產業界自力救濟，不是找麻煩。