導演廖人帥近日自曝人在上海，並已接種當地疫苗，消息一出引來部分網友批評，廖人帥今(18日)稍早錄影片反擊，對於接種的疫苗，廖人帥強調：「我也不是經過什麼特權，我也就是登記排隊乖乖地得到通知，我就去施打這樣」，他清楚目前台灣因為特權打疫苗有爭議，「我們都希望公平，但我覺得大家也不用過度譴責，因為今天換作是你們有特權，面對生死關頭，你們會不會用？」

廖人帥表示，自己宣布打疫苗後，就引來大批媒體報導，部分媒體更用標題殺人，「我不知道為什麼要這麼做，也不知道做這些事情有什麼好處，只覺得他們做這些事可能想要一些紛爭」，對於酸民的諷刺謾罵，廖人帥更說「覺得特別無腦」，「你們做這些事情是有什麼幫助嗎？對自己的人生？」

廖人帥自曝3月就搬到上海。（圖／中時資料照片）

廖人帥進一步說，他認為大家都是這環境的一份子，多一個人接種疫苗，也就是少一個人會成為病毒的散播者，如果越多人打疫苗，這個世界就越安全，他相信大家都希望這個世界可以回歸到原本安全、自在的世界，「我不懂這些網路這些謾罵的人在想什麼，好像什麼都要罵，什麼都要發表意見，彷彿自己不發表意見，自己就沒有存在感」。

廖人帥近日自曝在上海接種疫苗。（圖／翻攝自廖人帥臉書）

最後，廖人帥表示，自己在上海打疫苗並非因為特權，他也是依當地規則排隊打疫苗，3月底台灣疫情尚未爆發時，廖人帥就因為工作搬到上海，他不明白打字罵他的人是什麼心態，「不用說你們對社會有什麼貢獻，至少對自己有些貢獻，對自己人生多努力點，都比你在網上罵一個根本不認識的人還好」。

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