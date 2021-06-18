外傳台積電將與索尼Sony、豐田與三菱電機三大日廠合資在日本建廠，台積電(2330)表示不評論，提及決議在日本設立材料研發中心，目前將以此材料研發中心為主，預計今年會完成。

媒體引述台灣半導體業界消息，台積電將與日本三大廠索尼Sony、豐田（Toyota）、三菱電機（Mitsubishi Electric）合資在日本建廠，投資金額高達1.6兆日圓（約新台幣4000多億元），據指出，日方與台積電各占50%，主要以20奈米系列製程為主，產品鎖定三大廠主力產品包括影像感測器、車用IC與功率元件。索尼Sony是全球CIS市場的龍頭廠；豐田（Toyota）為日本最大車商；三菱電機則是功率半導體大廠。

針對此傳言，台積電表示不回應報導內容。

台積電表示，目前是以在日本設立材料研發中心為主，擴展三維晶片材料研究，已成立100%持股子公司，地點在日本茨城縣筑波市，台積電指出，日本材料研發中心目前依進度進行，將於今年完成。

日本媒體過去曾多次揣測台積電有意赴日本投資設廠，日刊工業新聞5月下旬報導，在日本經濟產業省主導下，台積電與索尼可能合資在日本建廠，索尼負責土地與廠房，台積電負責製程技術，生產汽車、機械與家電相關20奈米至40奈米產品。此外，日本經濟新聞10日報導，台積電正考慮在日本九州熊本縣建設晶圓製造廠。

台積電長期以來投資建廠都是採獨資模式，如中國上海松江廠及南京廠，以及規劃投資的美國亞利桑那州廠，全部都是台積電獨資設立，因此台積電是否會破例與索尼等三大廠合資在日本建廠，有待進一步觀察。