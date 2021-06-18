新冠肺炎疫情在印尼大爆發，拖累印尼人民銀行來台設分行的腳步。金管會銀行局18日證實，2020年8月取得金管會核准函的印尼人民銀行，已逾規定8個月的籌備期，至今尚未開業，主要是受到疫情衝擊，許多業務無法推展，已向金管會申請延到2021年底開業。

印尼疫情愈趨嚴峻，17日新增逾1.2萬確診案例，其中首都雅加達就新增4,144例，創疫情以來次高峰，全國累計共達195萬276人確診，其中逾12萬人仍在治療或隔離。

金管會銀行局表示，印尼人民銀行已向金管會申請延到年底開業，由於受到疫情影響，總行資訊人員無法過來台灣協助資訊設置作業，因此無法如期開業，目前該行仍在進行相關準備作業中。

金管會指出，印尼人民銀行是首家來台設點的印尼銀行，主要是看好台灣於亞洲市場具有重要戰略位置，可掌握區域合作及跨境服務的機會。而直接選擇申設分行，是為提供更多元化服務，包括：匯兌業務、企業金融業務及資金管理與通匯銀行等金融服務，可提高該行在國內及區域能見度，有助於該行發展及強化該行在全亞洲市場布局的策略。

印尼人民銀行在1895年設立，是印尼四大國有銀行之一，亦為印尼第一家國有銀行，總部設於印尼雅加達，業務發展著重於微型與中小型企業金融，是印尼微型企業金融的先驅，在全球各地共有5個海外營運單位。

金管會指出，依據2019年7月底銀行家(The Banker)雜誌排名，印尼人民銀行第一類資本於全球排名第128名，總資產排名為該國第1名，符合外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第2條所列全球排名前500大的要求。

據金管會統計，近5年外資銀行在台申設分行與辦事處者，包含法商法國外貿銀行台北分行、日商鹿耳島銀行台北代表人辦事處、印尼商印尼人民銀行台北分行，以及18日剛取得核准的韓商韓亞銀行台北分行。