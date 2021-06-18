全台防疫三級警戒仍未解除，移民署高雄市專勤隊持續到移工聚集熱點加強宣導，意外發現4名印尼籍移工從口罩工廠下班後，在三民區南華路上印尼餐廳聚餐，警方到場將4名移工和1名外籍配偶經營者被依違反傳染病防治法案件舉發，他們得知每人至少罰6萬元，全都嚇傻，這也是高市逮獲首例移工群聚用餐。

高市專勤隊表示，連日來至火車站周邊移工聚集熱點加強宣導外來人口安心採檢防疫專案，火車站附近整條街餐廳都因疫情拉上鐵門休息，卻發現有一間印尼料理餐廳到了晚上室內燈仍亮著，疑似仍偷偷營業，專勤隊員上前查看，發現店內角落有5名外籍人士群聚用餐。

專勤隊人員立即全程錄影蒐證，也聯繫轄區警方到場處理，被查獲的4名移工在口罩工廠工作，他們向專勤隊員表示，下班有幾個好朋友很久沒聚聚聊天，想說應該沒那麼倒楣，找了一家認識的商店聚一下吃飯，沒想到會被移民署查獲，經透過印尼通譯告知他們會遭罰新台幣6至30萬元罰鍰，5人當下露出驚訝表情，頓時間宛如嚇傻不發一語，這友情的代價也太高。