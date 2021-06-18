美國一名高階官員今天表示，白宮將在未來幾天完成分配8000萬劑美製2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，只要這些國家準備好接收，貨運就會立即出發。

路透社報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，美國已開始運送疫苗，部分預計今天送抵加拿大，另有一部分將在未來幾週送到巴西。

加拿大表示，預計今天將收到來自美國約100萬劑莫德納（Moderna）疫苗。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也隨後在推特（Twitter）上表示，美國已運送100萬劑億疫苗到加拿大。

拜登政府本月稍早宣布2500萬劑疫苗的分配計畫，並說剩下的5500萬劑會在本月底前分配。

美國國內疫苗施打作業進展快，也開始增加配送海外疫苗。白宮上週宣布購買5億劑輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗，將在今年與明年捐贈給貧困國家。

美國迄今已有1億7500多萬人至少施打過一劑COVID-19疫苗，近65%成年人口已至少接種一劑。然而像是印度、巴西等國，持續對抗險峻的疫情，仍亟需疫苗。